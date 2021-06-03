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Папарацци застали обнимающихся Дженнифер Лопес и Бена Аффлека на свидании
Фото: imago images / United Archives

Папарацци застали обнимающихся Дженнифер Лопес и Бена Аффлека на свидании

Анастасия Волоснова

Звезды

Дженнифер Лопес и Бена Аффлека застали обнимающимися во время свидания. Звезд смогли поймать в объектив камеры папарацци в среду, 2 мая.

Звездная пара проводила вечер в шикарном ресторане в компании друзей. Один из них рассказал, что Лопес и Аффлек не стеснялись проявлять нежность друг к другу. После ужина пара в обнимку гуляла по городу.

— Он выглядел великолепно и, кажется, был очень счастлив. Она тоже выглядела счастливой и прижималась к нему, — поделился друг Лопес.

Другой человек, знакомый с ситуацией, рассказал, что Лопес видит свое будущее рядом с Аффлеком.

— Она без ума от Бена. Он балует ее любовью, Аффлек очень остроумен и очарователен. Он настоящий мужчина, и она находит его очень привлекательным и сильным, — рассказал источник.

По данным инсайдеров, сразу после расставания с Аной де Армас Аффлек возобновил переписку с Лопес. Они общаются с середины февраля, пишет E!.

Недавно Лопес и Аффлек вместе посетили горнолыжный курорт, куда артистка отправилась после съемок в Доминиканской Республике. Фанаты заметили их держащимися за руки в аэропорту. После возвращения в Лос-Анджелес звезды уехали домой к Лопес на одной машине.

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