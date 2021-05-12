Дженнифер Лопес и Бена Аффлека заметили вместе на горнолыжном курорте

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Среди фанатов певицы Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека прошел слух о том, что бывшие возлюбленные возобновили общение. Знаменитости расстались 17 лет назад, но в последнее время их все чаще замечают вместе.

В начале года Бен Аффлек расстался с актрисой Анной де Армас, а Дженнифер Лопес — с бывшим баскетболистом Алексом Родригесом, за которого певица долгое время планировала выйти замуж.

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По данным инсайдеров, сразу после расставания Аффлек возобновил переписку с бывшей возлюбленной. Они общаются еще с середины февраля. Недавно Лопес и Аффлек вместе посетили горнолыжный курорт, куда артистка отправилась после съемок в Доминиканской республике. Фанаты заметили их держащимися за руки в аэропорту. После возвращения в Лос-Анджелес звезды уехали домой к Лопес на одной машине, сообщает издание Starhit.ru.

При этом официально отношения ни Лопес и Аффлек не подтвердили, но фанаты все равно надеются на их воссоединение.

Ранее «ВМ» писала о том, что Бен Аффлек засветился в Лос-Анджелесе у дома певицы. По данным СМИ, актер провел в особняке звезды несколько часов. Оттуда его увез белый внедорожник Escalade, который якобы принадлежит Лопес

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