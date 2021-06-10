Дженнифер Лопес решилась на переезд для воссоединения с Беном Аффлеком

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Певица Дженнифер Лопес решила перебраться в Лос-Анджелес, чтобы быть ближе к своему возлюбленному — актеру Бену Аффлеку.

Как сообщает ФАН, точная дата переезда пока неизвестна. Однако, как утверждают источники издания, певица уже ищет в городе школу для своих детей. Раньше Лопес встречалась с бейсболистом Алексом Родригесом. У пары даже была помолвка, но Дженнифер и Алекс расстались.

Бен Аффлек также недавно расстался со своей подругой — актрисой Аной де Армас. Месяц назад Лопес и Аффлек объявили о желании начать свои отношения с чистого листа. Напомним, они встречались 17 лет назад.

Недавно Лопес и Аффлек вместе посетили горнолыжный курорт, куда артистка отправилась после съемок в Доминиканской Республике. Фанаты заметили их держащимися за руки в аэропорту. После возвращения в Лос-Анджелес звезды уехали домой к Лопес на одной машине.

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