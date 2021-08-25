Названа стоимость лечения россиян от коронавирусной инфекции

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Государство потратит на лечение россиян от коронавирусной инфекции около 111 миллиардов рублей во втором полугодии 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС).

Специалисты фонда ориентировались при расчетах на то, что за следующие шесть месяцев 2021 года в России могут заболеть коронавирусом 3,9 миллиона человек. О таких прогнозах ранее предупреждала Счетная палата РФ.

Уточняется, что стационарная медпомощь может потребоваться только 20 процентам от числа заболевших, пишет РБК.

До этого, 23 августа, Александр Горелов, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, сообщил о стабилизации эпидемической ситуации в стране. Главным фактором улучшения здоровья граждан стала вакцинация. По его словам, стабилизация будет происходить в течение шести месяцев, однако расслабляться пока рано, поэтому стоит соблюдать ограничительные меры.