В Роспотребнадзоре сообщили об эффективности вакцинации от COVID-19

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Вакцинация россиян от коронавируса дает свои результаты, в стране стабилизируется эпидемиологическая обстановка. Об этом в понедельник, 23 августа, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

— Сейчас мы находимся в фазе стабилизации эпидемиологического процесса с тенденцией к снижению. На это повлиял целый комплекс факторов, один из наиболее важных — это вакцинация, которая в последние недели шла достаточно активно и, безусловно, дала свои плоды, — отметил Горелов.

Несмотря на позитивные показатели, «расслабляться еще рано», добавил специалист. По его словам, в сутки в России заболевают коронавирусом еще порядка 19 тысяч человек, поэтому необходимо соблюдать антиковидные меры и призывать к вакцинации граждан, которые еще не привились.

Горелов уточнил, что стабилизация ситуации может занять до полутора месяцев. При этом осенью эпидемиологическое положение может вновь обостриться, так как это сезон респираторных инфекций, когда коллективный иммунитет неизменно «проседает», пишет РИА Новости.

До этого Горелов объяснил, почему до сих пор нет лекарства от COVID-19. По его словам, фарминдустрия не начинала разрабатывать лекарство от коронавируса, так как специалисты думали, что COVID-19 является сезонной инфекцией.

В настоящее время ведутся исследования по созданию лекарств от коронавируса, однако они прекратятся, если вирус станет сезонным. Он подчеркнул, что для создания препаратов нужно больше времени, чем для создания вакцин.

Специалист Роспотребнадзора также сообщил, что коронавирусная инфекция превратится в сезонное заболевание после достижения коллективного иммунитета в 80 процентов.