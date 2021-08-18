Эпидемиолог рассказал, когда COVID-19 станет сезонной болезнью

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Коронавирусная инфекция превратится в сезонное заболевание после достижения коллективного иммунитета в 80 процентов. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент Российской академии наук Александр Горелов.

Специалист пояснил, что если удастся добиться такого уровня коллективного иммунитета, вирус будет меняться меньше, поскольку он мутирует только в неиммунном организме. В этой ситуации вирус станет сезонным.

Горелов также рассказал, что хотя работы по изучению COVID-19 постоянно продолжаются и основные сведения о нем уже получены, вирус постоянно изменяется, поэтому говорить о том, что поставлена точка в его изучении, нельзя, сообщает РИА Новости.

Ожидать снижения заболеваемости можно тогда, когда будет сформирован популяционный иммунитет, в том числе благодаря вакцинации, считает главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе. По предположениям эксперта, со временем последствия коронавирусной инфекции для общества будут не так тяжелы. Заболеваемость и смертность от этой инфекции снизятся, причем увидеть это можно будет уже в следующем году.

В свою очередь, доктор медицинских наук, профессор, руководитель временного COVID-госпиталя при Клинической больнице «РЖД-Медицина» имени Семашко Заур Шугушев выразил мнение, что победы над COVID-19 не стоит ожидать в обозримом будущем, так как сложно создать вакцину, которая будет эффективной от всех штаммов коронавируса. Он заявил, что эффективность вакцин от коронавируса начинает снижаться.