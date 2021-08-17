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Врач рассказал, как часто можно болеть коронавирусом

Татьяна Плотникова

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Общество
Врач рассказал, как часто можно болеть коронавирусом
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Человек может болеть коронавирусной инфекцией до нескольких раз в год. Об этом рассказал главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе.

Эксперт пояснил, что зафиксированы случаи заражения коронавирусом повторно, через месяц–два после болезни. Два-три случая инфицирования у одного человека – такая картина наблюдается достаточно часто.

Есть также случаи, когда за год люди до десятка раз заболевали COVID-19, однако это бывает редко, рассказал Чурадзе.

Врач также отметил, что повторное заболевание, вероятнее всего, будет протекать легче. Однако если человек столкнулся с измененным вирусом, возможно и более тяжелое течение болезни: если речь идет о другом штамме, бывают и тяжелые случаи, повторно тяжелые или даже более тяжелые, чем предыдущие.

Ожидать снижения заболеваемости можно тогда, когда будет сформирован популяционный иммунитет будет сформирован, в том числе благодаря вакцинации, подчеркнул Чурадзе. По предположениям эксперта, со временем последствия коронавирусной инфекции для общества будут не так тяжелы. Заболеваемость и смертность от этой инфекции снизятся, причем увидеть это можно будет уже в следующем году, рассказал медик в интервью радио Sputnik.

Полной победы над COVID-19 не стоит ожидать в обозримом будущем, так как сложно создать вакцину, которая будет эффективной от всех штаммов коронавируса, заявил доктор медицинских наук, профессор, руководитель временного COVID-госпиталя при Клинической больнице «РЖД-Медицина» имени Семашко Заур Шугушев.

По его словам, эффективность вакцин от коронавируса начинает снижаться. Защита препаратов от летальности снизилась со 100 процентов до 98–97 процентов. При этом общая эффективность опустилась с 90 до 60–70 процентов.

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