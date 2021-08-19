В Роспотребнадзоре объяснили, почему до сих пор нет лекарства от COVID-19

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Фарминдустрия не начинала разрабатывать лекарство от коронавируса, так как специалисты думали, что COVID-19 является сезонной инфекцией. Об этом в четверг, 19 августа, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По его словам, в настоящее время ведутся исследования по созданию лекарств от коронавируса, однако они прекратятся, если вирус станет сезонным.

— Работы в этом направлении ведутся, но помимо создания самого вещества, нужно подобрать концентрацию, дозу, поэтому путь более продолжительный, чем при создании вакцин, — пояснил Горелов.

Он подчеркнул, что для создания препаратов нужно больше времени, чем для создания вакцин. Кроме того, разработка лекарств требует большого количества средств.

Горелов напомнил, что от таких инфекция, как корь и бешенство, также нет лекарств, а существуют только вакцины. Специалист добавил, что всегда лучше заниматься профилактикой заболевания, чем его лечением, пишет РИА Новости.

До этого Горелова сообщил, что коронавирусная инфекция превратится в сезонное заболевание после достижения коллективного иммунитета в 80 процентов. Специалист пояснил, что если удастся добиться такого уровня коллективного иммунитета, вирус будет меняться меньше, поскольку он мутирует только в неиммунном организме. В этой ситуации вирус станет сезонным.

В свою очередь доктор медицинских наук, профессор, руководитель временного COVID-госпиталя при Клинической больнице «РЖД-Медицина» имени Семашко Заур Шугушев выразил мнение, что победы над COVID-19 не стоит ожидать в обозримом будущем, так как сложно создать вакцину, которая будет эффективной от всех штаммов коронавируса. Он заявил, что эффективность вакцин от коронавируса начинает снижаться.