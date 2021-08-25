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ФСБ задержала более 30 участников запрещенной в России группировки

Полина Долганова

Происшествия
ФСБ задержала более 30 участников запрещенной в России группировки
Фото: ФСБ Москвы и Московской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в ходе спецоперации задержали в нескольких регионах страны 31 участника террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*. Их нашли в Москве, Новосибирской области, Якутске и Красноярском крае. Об этом в среду, 25 августа, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, участники группировки вербовали граждан и переправляли рекрутов в зоны военных действий, а также финансировали террористов из Сирии и призывали их к совершению преступлений.

У задержанных были изъяты религиозная литература, пропагандистские видеоматериалы и все средства связи.

По данному факту возбуждены уголовные дела. Сотрудники правоохранительных органов продолжают оперативно-разыскные мероприятия, передает ТАСС.

До этого, 18 августа, главарей и участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир»* задержали в Крыму. Сотрудники ФСБ задержали двух главарей и трех активных участников группировки. В ведомстве уточнили, что задержанные вербовали крымских мусульман и распространяли на территории региона свою идеологию.

*«Катиба Таухид валь-Джихад» — запрещенная в России террористическая организация.

*«Хизб ут-Тахрир» — террористическая организация, запрещенная на территории России.

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