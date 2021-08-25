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Названа самая богатая женщина в России

Полина Долганова

Общество
Названа самая богатая женщина в России
Фото: Cкриншот с видео YouTube-канала Игорь Рыбаков

Самой богатой женщиной в России стала основательница онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. По данным журнала Forbes, ее капитал в настоящее время составляет 13 миллиардов долларов.

На второй строчке рейтинга расположилась вдова бывшего мэра Москвы Сергея Лужкова Елена Батурина. Ее состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов.

Третье место в топе самых богатых представительниц прекрасного пола в России досталось совладелице группы «Черкизово» Лидии Михайловой. Она также заработала 1,3 миллиарда долларов.

В первую пятерку также попали дочь владельца футбольного клуба «Спартак» Екатерина Федун (900 миллионов долларов) и владельца магазина «Светофор» Валентина Шнайдер (650 миллионов долларов), передает телеканал 360.

Бизнесмен Джефф Безос, основавший в свое время компанию Amazon, ранее в очередной раз возглавил список самых богатых людей на планете. Об этом свидетельствуют данные счетчика Forbes Real-Time. Так, состояние предпринимателя составляет в настоящее время 185,9 миллиарда долларов. На втором месте рейтинга расположился президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно. На его счету 175,8 миллиарда долларов.

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