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Выставка «Другие берега» откроется в Музее русского импрессионизма

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Другие берега» откроется в Музее русского импрессионизма
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Музей русского импрессионизма представляет выставку-исследование «Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924» о крупнейшем в США показе русской живописи, скульптуры и графики. Экспозиция являлась уникальным срезом русского искусства первой четверти XX века.

В Музее русского импрессионизма будут представлены около 70 работ. Их собрали в коллекциях США, Великобритании, Канады, Испании, Швейцарии, Германии, Франции, Австрии, Армении, Таджикистана, а также на территории России.

Зрители увидят работы Игоря Грабаря, Льва Бакста, Петра Кончаловского, Бориса Григорьева, Ильи Машкова, Михаила Ларионова, Бориса Кустодиева, Зинаиды Серебряковой.

Подтвердить участие полотен в американской выставке помогли архивные документы, каталоги аукционных торгов, а также газеты и журналы двадцатых годов прошлого века.

Продолжит тему исследования выставочный проект «Гипотезы», который представит работы Виктора и Аполлинария Васнецовых, Станислава Жуковского, Бориса Кустодиева. Посетители смогут узнать о судьбах картин и изучить аргументы за и против их демонстрации на выставке в США.

Экспозиции позволяют представить, как могла выглядеть выставка в Нью-Йорке в 1924 году. Помимо живописных полотен, на ней можно увидеть графические работы, предметы декоративно-прикладного искусства, книжные иллюстрации и архивные фотографии.

Выставка открыта с 16 сентября по 16 января 2022 года, сообщается на сайте музея.

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