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Дом Гоголя позвал горожан в кинолекторий «Большая перемена»

Ольга Маркова

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Дом Гоголя позвал горожан в кинолекторий «Большая перемена»
Фото: «Большая перемена» / 1972 год

Музей «Дом Гоголя» 1 и 8 сентября в рамках проекта «Киносреды» приглашает посетителей на лекцию, посвященную 95-летию со дня рождения Евгения Леонова. Мероприятие приурочено ко Дню знаний.

Участники посмотрят фильм «Большая перемена», узнают о литературной основе, процессе его создания, сходстве и отличиях книги и сценария, а также познакомятся с блистательным актерским составом во главе с Евгением Леоновым.

Фильм «Большая перемена» снят в 1973 году Алексеем Кореневым по мотивам повести Георгия Садовникова «Иду к людям», написанной в 1962 году, во времена хрущевской оттепели. По словам автора, тема любви к ближнему «главенствует в повести, а лет через десять она перетекла и в фильм «Большая перемена».

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте музея.

Сеть кинотеатров «Москино» с 31 августа по 2 сентября зовет взрослых и детей на кинопоказы, приуроченные ко Дню знаний. Зрителям представят фильм «Республика ШКИД», комедию «Первоклассница», историю о детской жестокости «Чучело» и драму о мудром школьном учителе «Доживем до понедельника».

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