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Российский пловец Даниленко завоевал для сборной первую медаль на Паралимпиаде

Полина Долганова

Спорт
Российский пловец Даниленко завоевал для сборной первую медаль на Паралимпиаде
Фото: vk/russianparalymp

Российский пловец Владимир Даниленко принес отечественной сборной первую награду на Паралимпийских играх в Токио. Об этом стало известно в среду, 25 августа.

Спортсмен завоевал бронзу на дистанции 100 метров на спине.

XVI летние Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России будет представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступят на соревнованиях по бадминтону, бочче, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.

Российские победители и призеры Паралимпиады получат такие же вознаграждения, как медалисты прошедших до этого Олимпийских игр в Токио. Четыре миллиона рублей получат обладатели золота, 2,5 миллиона рублей — серебра, а также 1,7 миллиона рублей — бронзы.

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