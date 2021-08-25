Акцию «Ночь кино» в Музее Москвы можно посетить с домашними животными

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Музей Москвы 28 августа станет участником акции «Ночь кино». Горожанам представят два показа в летнем кинотеатре, посетить которые можно с домашними животными. А Центр документального кино к выставке «Электрификация. 100 лет плану ГОЭЛРО» подготовил ленту «Сокровенный человек».

Документальный фильм «Приют» Саскии Губбелс», который откроет программу вечера, расскажет о буднях самого большого голландского приюта для домашних животных.

Далее состоится показ фильма «Пальма» режиссера Александра Домогарова — младшего. Зрители увидят ленту о дружбе овчарки и девятилетнего мальчика.

В Центре документального кино пройдет показ фильма Ромы Либерова «Сокровенный человек». Фильм рассказывает о жизни писателя Андрея Платонова, в романах которого часто присутствовали электрическая энергия, электромонтеры и инженеры. Ленту представят режиссер Рома Либеров и сокуратор выставки Катерина Телегина.

Также в рамках «Ночи кино» пройдут показы фильмов «Эпицентро» и «Один говорит «нет».

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте музея.