Сергей Собянин: 1 сентября откроются 25 новых школ и детских садов

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В Москве 1 сентября откроют свои двери 25 пять новых школ и детских садов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 25 августа.

— Москва готовится к 1 сентября, Дню знаний, школьные образовательные объекты ремонтируются и реконструируются, строятся новые. К 1 сентября будет выделено порядка 25 объектов. Всего за год будет построено около 40 объектов образования — школы, детские сады. В принципе, обеспеченность в городе неплохая, но есть районы, где существует дефицит мест — и детских садов, и школ. К таким относится и Щербинка, население здесь растет, —рассказал глава города во время открытия нового здания школы № 2117 в Москве.

Мэр отметил, что старые образовательные учреждения не всегда можно восстановить.

По его словам, в Щербинке пришлись снести старую школу и на ее месте возвести новую. Аналогичная ситуация сложилась и с детским садом, который введут в эксплуатацию первого сентября. Сергей Собянин уточнил, что в ближайшие годы в Щербинке решат вопрос с дефицитом образовательных мест, для чего развернут строительство детских школ и садов.

Глава города рассказал, что такая же работа ведется и в других районах Москвы.

— Первого сентября в 110 районах Москвы будет обеспечена доступность детских дошкольных учреждений для детей 2 лет и 2 месяцев. Это серьезный шаг по увеличению доступности детских садов, — цитирует слова Сергея Собянина ТАСС.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что с 2011 года в столице построили 433 здания образовательных учреждений, в том числе 316 детских садов и 117 школ.

24 августа Сергей Собянин во время открытия традиционного августовского педсовета заявил, что все школы готовы к началу учебного года.