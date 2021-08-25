Сергей Собянин открыл новую школу № 2117 в Щербинке

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40 лет Октября, дом 5/1. Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новое здание школы № 2117 в Щербинке. Четырехэтажное здание площадью 9,2 тысячи квадратных метров расположено по адресу улица 40 лет Октября, дом 5/1.

Новое образовательное учреждение возвели на месте старой школы.

Глава города отметил, что на этом месте также находился детский сад, который пришлось снести. На его месте появится новый детсад, который откроет свои двери уже 1 сентября текущего года.

— 1 сентября в 110 районах Москвы будет обеспечена доступность дошкольных учреждений для детей с двух лет и двух месяцев. Это серьезный шаг по повышению доступности детских садов. Надо добиться, чтобы везде, и в Щербинке, и в других районах, была такая же доступность. Над этим будем работать, — цитируют главу города на официальном портале мэра Москвы.

Новая школа возводилась на средства из городского бюджета в рамках городской Адресной инвестиционной программы.

Внутри объекта для детей оборудованы кабинет информационных технологий, аудитория для проведения лекций научной направленности, два спортивных зала, актовый зал и библиотека-медиатека с большим читальным залом.

Сергей Собянин также объявил, что в Москве 1 сентября откроют свои двери 25 новых школ и детских садов.