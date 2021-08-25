Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил сделать 2023-й Годом педагога. Об этом стало известно в среду, 25 августа, в ходе онлайн-встречи президента с учителями и учениками.

Соответствующее заявление лидер РФ сделал в ответ на предложение поблагодарить педагогов за их труд, которое выдвинула выпускница 2021 года, студентка ВШЭ Екатерина Гришина. Она также первая предложила посвятить один из следующих годов работе российских учителей.

Путин в свою очередь напомнил, что в 2023 году Россия будет отмечать 200-летие Константина Ушинского — основателя российской педагогики.

— Можно так и сделать, 2023 год объявить Годом педагога. Давайте сделаем это. Сегодня тоже с коллегами поговорю на этот счет. Спасибо большое за предложение, — цитирует Путина РИА Новости.

По словам главы государства, будущее России зависит от талантливых учителей.

Он подытожил, что деятельность педагогов — это не просто «услуга», а важнейшая работа для всего населения страны.