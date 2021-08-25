Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эпидемиолог рассказал, какие лекарства должны быть в аптечке к осени

Марина Найденкова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эпидемиолог рассказал, какие лекарства должны быть в аптечке к осени
Фото: pexels.com/freestocks.org

К осеннему периоду нужно пополнить аптечку препаратами, которые помогут справиться с возможным заболеванием ОРВИ. Например, стоит купить жаропонижающие и средства от кашля. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

Он отметил, что осень — период простудных инфекций. Поэтому в аптечке должны быть не только лекарства, но и витамины.

— От простуды в аптечке должны быть парацетамол или другие жаропонижающие нестероидные противовоспалительные препараты, средства от кашля, «АЦЦ», «Мукалтин», «Пектусин» и подобные, — рассказал Шунков.

В период активных домашних заготовок, а также возможных отравлений в аптечке нужно иметь «Регидрон», «Энтеросгель» или другие абсорбенты. Врач подчеркнул, что приобретать антибиотики и противовирусные препараты можно только после консультации и рекомендации лечащего врача.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург ранее рассказал «ВМ», что кроме традиционных фруктов и овощей есть много другой еды, положительно влияющей на иммунитет в плохую погоду. По мнению специалиста, продукты для повышения иммунитета можно разделить на пять видов по степени пользы.

— На первом месте будет морская рыба, на втором месте — различные кисломолочные продукты с небольшим сроком годности, на третьем — грубая клетчатка: грубый хлеб, крупы вроде овсянки и гречки, а также бобовые. Дальше идут ягоды, овощи, зелень и фрукты. Кроме того, для иммунитета крайне полезны приправы: карри, лук, кинза, чеснок, укроп и петрушка, — рассказал эксперт.

Специалист обратил внимание, что острые приправы нужно с осторожностью употреблять тем, кто болеет гастритом. Однако даже их небольшое количество в рационе способно укрепить иммунитет: Гинзбург подчеркнул, что в странах, где приправы особенно распространены, реже встречаются возрастные болезни.

Читайте также:
аптекалекарствоэксперты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Заняться делом, на которое не хватает времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Все мнения
О проекте