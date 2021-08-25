Эпидемиолог рассказал, какие лекарства должны быть в аптечке к осени

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К осеннему периоду нужно пополнить аптечку препаратами, которые помогут справиться с возможным заболеванием ОРВИ. Например, стоит купить жаропонижающие и средства от кашля. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

Он отметил, что осень — период простудных инфекций. Поэтому в аптечке должны быть не только лекарства, но и витамины.

— От простуды в аптечке должны быть парацетамол или другие жаропонижающие нестероидные противовоспалительные препараты, средства от кашля, «АЦЦ», «Мукалтин», «Пектусин» и подобные, — рассказал Шунков.

В период активных домашних заготовок, а также возможных отравлений в аптечке нужно иметь «Регидрон», «Энтеросгель» или другие абсорбенты. Врач подчеркнул, что приобретать антибиотики и противовирусные препараты можно только после консультации и рекомендации лечащего врача.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург ранее рассказал «ВМ», что кроме традиционных фруктов и овощей есть много другой еды, положительно влияющей на иммунитет в плохую погоду. По мнению специалиста, продукты для повышения иммунитета можно разделить на пять видов по степени пользы.

— На первом месте будет морская рыба, на втором месте — различные кисломолочные продукты с небольшим сроком годности, на третьем — грубая клетчатка: грубый хлеб, крупы вроде овсянки и гречки, а также бобовые. Дальше идут ягоды, овощи, зелень и фрукты. Кроме того, для иммунитета крайне полезны приправы: карри, лук, кинза, чеснок, укроп и петрушка, — рассказал эксперт.

Специалист обратил внимание, что острые приправы нужно с осторожностью употреблять тем, кто болеет гастритом. Однако даже их небольшое количество в рационе способно укрепить иммунитет: Гинзбург подчеркнул, что в странах, где приправы особенно распространены, реже встречаются возрастные болезни.