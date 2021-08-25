Эпидемиолог объяснил, чем опасны кондиционеры во время пандемии

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Использование кондиционера в помещении, где может быть больной с коронавирусной инфекцией, грозит успешным заражением вирусом всех присутствующих. Поэтому лучше просто проветривать помещения, открывая окна. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

— Активное перемещение воздуха в закрытых помещениях, инициированное аппаратами кондиционирования и вентиляторами, может способствовать успешному заражению всех лиц в помещении от одного заболевшего благодаря перемещению вирусных частиц потоками воздуха, — сказал собеседник «ВМ».

Поэтому, отметил Шунков, эффективнее и безопаснее будет открывать окна и проветривать помещения.

23 августа, Александр Горелов, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, сообщил о стабилизации эпидемической ситуации в стране. Главным фактором улучшения здоровья граждан стала вакцинация. По его словам, стабилизация будет происходить в течение шести месяцев, однако расслабляться пока рано, поэтому стоит соблюдать ограничительные меры.