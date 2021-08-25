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Сергей Собянин заявил о решении проблемы транспорта в столице в приоритетном порядке

Виктория Сикерина

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Сергей Собянин заявил о решении проблемы транспорта в столице в приоритетном порядке
Фото: roscongress / Антон Сухонос

Приоритетным и одним из главных вопросов в Москве мэр города Сергей Собянин назвал транспорт. Об этом он заявил в среду, 25 августа.

По его словам, в настоящий момент модернизация транспорта происходит на пределе возможностей строителей.

— Транспорт всегда в большом городе будет на первом месте, и решение этих проблем будет одним из приоритетных, — отметил мэр Москвы.

Сергей Собянин подчеркнул, что за 2021 год в Москве возведут более 80 километров дорог, в составе которых предусмотрены развязки, эстакады, тоннели. Также будут построены свыше десяти линий Московского метрополитена, введены в эксплуатацию станции Большой кольцевой линии. Обустройство Московского центрального диаметра тоже будет продолжаться, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова Сергея Собянина.

В среду, 25 августа, мэр Москвы открыл новую школу в Щербинке. Четырехэтажное здание площадью 9,2 тысячи квадратных метров расположилось по адресу улица 40 лет Октября, дом 5/1. Ранее на территории нынешней школы находился детский сад, который пришлось снести. Однако вскоре здесь откроется новый детсад, который смогут посещать дети с 1 сентября 2021 года.

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