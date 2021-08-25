Суд приговорил участницу Pussy Riot Люсю Штейн к году ограничения свободы

Фото: СК РФ

Муниципального депутата и участницу Pussy Riot Люсю Штейн приговорили к одному году ограничения свободы. Об этом в среду, 25 августа, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Преображенского суда.

Обвиняемой запретили покидать дом с 22:00 до 06:00, менять место жительства без уведомления, участвовать в митингах. Кроме того, теперь Штейн не может уезжать из Москвы, не сообщив об этом. Два раза в месяц участница Pussy Riot должна будет отмечаться в инспекции.

Штейн осудили по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». По версии следствия, в январе 2021 года девушка призывала в социальных сетях выйти на митинг, после чего в центр Москвы приехали люди, которые должны были находиться на карантине из-за пандемии коронавируса.

До этого следствие предъявило оппозиционеру Алексею Навальному обвинение в создании организации, посягающей на личность и права граждан.

По версии следствия, Навальный создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента, — «Фонд борьбы с коррупцией»* (решением Московского городского суда признана экстремистской и ликвидирована на территории РФ). Он руководил организацией с 2011 года вместе с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и другими людьми.