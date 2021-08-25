Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Дмитрий Саблин: Для защиты интересов избирателя необходимо оценивать эффективность работы депутата

Павел Гриднев

Общество
Дмитрий Саблин: Для защиты интересов избирателя необходимо оценивать эффективность работы депутата
Фото: Елизавета Головчанская

Нужно документально закреплять депутатские обязательства, это позволит определить показатели эффективности их работы в округах, которые они представляют в нижней палате парламента, считает депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Саблин.

— Формализация депутатских обязательств и обещаний может стать признанным элементом контроля деятельности парламентариев в своих округах. Это даст возможность заложить показатели эффективности работы парламентариев, а затем и оценить степень соответствия этим показателям, — заявил Дмитрий Саблин, комментируя решения съезда по народной программе.

К таким выводам парламентарий пришел, основываясь на личном опыте работы в своем депутатском округе, где практика официального закрепления взятых обязательств по выполнению обращений избирателей показала высокую эффективность.

Разделяет идею о необходимости активного контроля деятельности государственных институтов со стороны гражданского общества и гендиректор ООО «МИДЛ» Алексей Придорожный.

— Идея мониторинга эффективности работы парламента не новая. Давно пора дополнить практику учета разработанных депутатами законопроектов вниманием парламентария к конкретным проблемам населения, к работе с наказами и обращениями жителей, — отметил предприниматель.

Волонтер программы «Московское долголетие» Наталья Андрусенко полагает, что «ленинская формула учета и контроля», как никогда востребована сегодня.

— Депутат по роду своей деятельности обязан отчитываться перед избирателем, даже если это пока и не прописано в законе, — сказала общественница.

избирателидепутаты Мосгордумыпарламент
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Заняться делом, на которое не хватает времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Все мнения
О проекте