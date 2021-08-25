Дмитрий Саблин: Для защиты интересов избирателя необходимо оценивать эффективность работы депутата

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Нужно документально закреплять депутатские обязательства, это позволит определить показатели эффективности их работы в округах, которые они представляют в нижней палате парламента, считает депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Саблин.

— Формализация депутатских обязательств и обещаний может стать признанным элементом контроля деятельности парламентариев в своих округах. Это даст возможность заложить показатели эффективности работы парламентариев, а затем и оценить степень соответствия этим показателям, — заявил Дмитрий Саблин, комментируя решения съезда по народной программе.

К таким выводам парламентарий пришел, основываясь на личном опыте работы в своем депутатском округе, где практика официального закрепления взятых обязательств по выполнению обращений избирателей показала высокую эффективность.

Разделяет идею о необходимости активного контроля деятельности государственных институтов со стороны гражданского общества и гендиректор ООО «МИДЛ» Алексей Придорожный.

— Идея мониторинга эффективности работы парламента не новая. Давно пора дополнить практику учета разработанных депутатами законопроектов вниманием парламентария к конкретным проблемам населения, к работе с наказами и обращениями жителей, — отметил предприниматель.

Волонтер программы «Московское долголетие» Наталья Андрусенко полагает, что «ленинская формула учета и контроля», как никогда востребована сегодня.

— Депутат по роду своей деятельности обязан отчитываться перед избирателем, даже если это пока и не прописано в законе, — сказала общественница.