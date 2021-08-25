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Около 12 тысячи пар поженились в июле 2021 года в Москве

Виктория Сикерина

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Около 12 тысячи пар поженились в июле 2021 года в Москве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Рекордное количество пар поженилось в июле 2021 года в Москве. Об этом рассказали в среду, 25 августа, в пресс-службе столичного Управления ЗАГС.

В ведомстве отметили, что этот летний месяц обычно самый популярный для проведения свадеб.

— С января по июль в столице поженились около 46 тысяч пар, что свидетельствует об увеличении количества браков в 2021 году. В июле поженились около 12 тысячи пар. Такого количества не было с 2017 года, когда в этом месяце заключили брак более 12200 молодоженов, — отметили в пресс-службе.

В Управлении ЗАГС добавили, что многие торжества перенесли с 2020 года на 2021 из-за запрета на проведение массовых мероприятий. Из-за этого в июле этого года заключили на 60 процентов больше браков, чем в прошлом.

Также в ведомстве подчеркнули, что самыми популярными площадками для проведения свабед стали башня Око, дом торжеств «Сафиса», особняк Спиридонова, парк-отель «Даниловский» и Башня Федерация «Панорама 360».

Дворец бракосочетания №1 стал самым востребованным — здесь поженились 850 пар. А в красивую дату 17.07 брак оформили около 1000 москвичей.

В воскресенье, 22 августа, пресс-служба столичного метро сообщила, что на станции метро «Маяковская» в ночь на воскресенье прошли первые церемонии нового свадебного сезона. Здесь поженились сразу две пары.

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