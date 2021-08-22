Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Московский свадебный сезон открылся торжествами на станции метро «Маяковская»

Михаил Алимов

Город
Московский свадебный сезон открылся торжествами на станции метро «Маяковская»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

На станции метро «Маяковская» в ночь на воскресенье прошли первые церемонии нового свадебного сезона. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба столичного метро.

— В ночь с 21 на 22 августа впервые прошли торжественные регистрации брака на станции «Маяковская». Сразу две пары молодоженов стали семьей в уникальной городской локации, — передает сообщение пресс-службы РИА Новости.

В конце июля на Московской канатной дороге поженились 13 пар. Торжества прошли в рамках проекта мэра Москвы по регистрации брака в необычных местах столицы.

Чтобы подать заявление на свадьбу в этом месте, стоит обратиться к порталу госуслуг или mos.ru. Есть возможность и лично подать заявление в Гагаринский отдел ЗАГС.

В июле также сообщалось, что с начала года в Москве поженились почти 34 тысячи пар. Более 60 процентов из них провели церемонию в торжественной обстановке.

Недавно Минюст РФ предоставил данные по количеству браков за этот год. Их число выросло на 40 процентов в 2021 году. Эксперты предполагают, что активность браков возросла из-за пандемии коронавируса, во время которой год назад нельзя было проводить массовые мероприятия.

Читайте также:
МетросвадьбаМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Отголоски малодетности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Очное счастье: мы увидим друг друга

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто стало чуть прохладнее

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Бюро экспертов поможет бизнесу

Руслан Карманов
Руслан Карманов

О чем молчит Дзюба

Николай Касимов
Николай Касимов

Наука патриотов и романтиков

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Все мнения
О проекте