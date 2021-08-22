Московский свадебный сезон открылся торжествами на станции метро «Маяковская»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

На станции метро «Маяковская» в ночь на воскресенье прошли первые церемонии нового свадебного сезона. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба столичного метро.

— В ночь с 21 на 22 августа впервые прошли торжественные регистрации брака на станции «Маяковская». Сразу две пары молодоженов стали семьей в уникальной городской локации, — передает сообщение пресс-службы РИА Новости.

В конце июля на Московской канатной дороге поженились 13 пар. Торжества прошли в рамках проекта мэра Москвы по регистрации брака в необычных местах столицы.

Чтобы подать заявление на свадьбу в этом месте, стоит обратиться к порталу госуслуг или mos.ru. Есть возможность и лично подать заявление в Гагаринский отдел ЗАГС.

В июле также сообщалось, что с начала года в Москве поженились почти 34 тысячи пар. Более 60 процентов из них провели церемонию в торжественной обстановке.

Недавно Минюст РФ предоставил данные по количеству браков за этот год. Их число выросло на 40 процентов в 2021 году. Эксперты предполагают, что активность браков возросла из-за пандемии коронавируса, во время которой год назад нельзя было проводить массовые мероприятия.