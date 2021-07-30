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На Московской канатной дороге поженились 13 пар

Михаил Алимов

Город
На Московской канатной дороге поженились 13 пар
Фото: Пресс-служба Управления ЗАГС Москвы

В рамках проекта мэра Москвы по регистрации брака в необычных местах столицы прошли первые торжества. Стартовой площадкой стала Московская канатная дорога, на которой провели церемонию 13 пар горожан.

— Прием заявлений на площадку начался в середине июня, и уже сейчас занято почти 70 процентов мест. В августе все даты заняты, но еще есть возможность подать заявление на сентябрь, — говорится в сообщении пресс-службы столичных ЗАГСов.

С площадки открывается вид на Лужники, Москву-Сити и центр столицы.

В первый день открытия Московской канатной дороги в качестве места для бракосочетания, там поженились алжирец Махди и русская девушка Алена. Они познакомились в социальных сетях, потом девушка показала ему столицу, а спустя время они уже обмениваются кольцами на одном из необычных мест для свадьбы в Москве.

— Мы выбрали канатную дорогу, потому что это самая красивая площадка для регистрации брака. Отсюда открывается роскошный вид, — рассказал жених на русском языке.

После церемонии молодожены бесплатно покатались на фуникулере и сделали уникальную фотосессию.

Московская канатная дорога не в первый раз стала необычной площадкой для свадьбы. Она была участником проекта «Новые адреса счастья» на Красную горку, 8 мая 2021 года. Тогда 30 пар одновременно поженились в кабинах станции. В данный момент регистрация брака проходит в лаундж-зоне «Байкал», которая располагается на верхней станции Московской канатной дороги на Воробьевых горах.

Чтобы подать заявление на свадьбу в этом месте, стоит обратиться к порталу госуслуг или mos.ru. Есть возможность и лично подать заявление в Гагаринский отдел ЗАГС.

В июле также сообщалось, что с начала года в Москве поженились почти 34 тысячи пар. Более 60 процентов из них провели церемонию в торжественной обстановке.

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