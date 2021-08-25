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Бочкарев: В ТиНАО возвели три школы-гиганта с начала 2021 года

Виктория Сикерина

Город
Бочкарев: В ТиНАО возвели три школы-гиганта с начала 2021 года
Фото: Пресс-служба МУФ

Три школы-гиганта построили с начала 2021 года в ТиНАО в Москве. Об этом сообщил в среду, 25 августа, заммэра в Правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, Новая Москва — наиболее активно развивающаяся территория столицы. Помимо жилых комплексов, здесь непрерывно возводят объекты социальной инфраструктуры.

За 2021 год здесь завершили строительство шести общеобразовательных школ, общая вместимость которых составляет почти пять тысяч учащихся. Три из них — школы-гиганты, рассчитанные на более тысячи учеников.

Одна из таких школ расположилась на улице Сосенский стан в Коммунарке.

— Еще одну школу на 1300 мест, построенную девелопером, ввели в районе деревни Николо-Хованское. Также за счет другого инвестора завершено строительство школы «Самбо-70» — образовательно-спортивный центр рассчитан на 1125 учеников, ввод здания в эксплуатацию ожидается в ближайшее время, — отметил Андрей Бочкарев.

В среду, 25 августа, мэр Москвы Сергей Собянин открыл новое здание школы № 2117 в Щербинке. Новое образовательное учреждение возводилось на средства из городского бюджета в рамках городской Адресной инвестиционной программы.

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