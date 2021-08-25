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Московский суд запретил Google продвигать информацию о зацеперах

Виктория Сикерина

Происшествия
Московский суд запретил Google продвигать информацию о зацеперах
Фото: Pixabay

Мещанский районный суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры и запретил Google свободно размещать информацию о деятельности зацеперов. Об этом рассказали в среду, 25 августа, в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

В ведомстве отметили, что проведенная проверка подтвердила факт наличия видеороликов на видеохостинге YouTube, которые популяризируют экстремальные способы передвижения.

— Учитывая, что распространение контента такого содержания среди граждан, особенно детей, побуждает к совершению действий, представляющих угрозу жизни и здоровью, а также оправдывает противоправное поведение, транспортным прокурором в интересах неопределенного круга лиц в суд направлено административное исковое заявление к владельцу веб-ресурса — компании Google LLC — о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории РФ, — заявили в транспортной прокуратуре.

Также в ТАСС сообщили, что после вступления в законную силу судебное решение направят в Роскомнадзор. Впоследствии в ведомстве создадут список интернет-страниц, которые содержат запрещенную информацию о деятельности зацеперов.

В четверг, 19 августа, в пресс-службе Таганского районного суда рассказали о штрафе для компании Googlе в размере шести миллионов рублей. Американский интернет-гигант признан виновным в отказе удалять ссылки на запрещенный контент.

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