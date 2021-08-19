Суд в Москве оштрафовал Google еще на 6 миллионов рублей

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Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Googlе еще на шесть миллионов рублей. Американский интернет-гигант признан виновным в отказе удалять ссылки на запрещенный контент. Об этом в четверг, 19 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Google признали виновным в нарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы, запрещенных российским законодательством» — прим. «ВМ»). По двум искам компании предстоит выплатить два и четыре миллиона соответственно.

17 августа компания уже была оштрафована по этой же административной статьей на сумму в 14 миллионов рублей. Таким образом, на этой неделе общая сумма штрафов компании составила 20 миллионов рублей.

Кроме того, суд признал законным штраф в 17 миллионов рублей, наложенный на социальную сеть Facebook также за неудаление запрещенного контента.

— Апелляционные жалобы защитника Facebook оставлены апелляционным судом без удовлетворения, — заключил собеседник «ВМ».

В конце прошлого месяца суд впервые оштрафовал Google за нарушение закона о локализации данных россиян. По этому нарушению Googlе предстоит выплатить в российскую казну три миллиона рублей.