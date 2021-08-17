Суд в Москве оштрафовал Google на 14 миллионов рублей по пяти административным делам

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Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Googlе на 14 миллионов рублей по пяти административным делам. В каждом из них интернет-гигант обвинялся в отказе удалять ссылки на запрещенный контент. Об этом во вторник, 17 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Google признали виновным в нарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы, запрещенных российским законодательством» — прим. «ВМ»).

По двум искам компании предстоит выплатить по полтора миллиона рублей за каждый, еще по трем — два, четыре и пять миллионов соответственно.

В мае этого года интернет-гигант уже получил два штрафа по данной административной статье. Так, 25 мая за отказ удалять запрещенный контент компания была оштрафована на шесть миллионов рублей, 27 мая — на три с половиной миллиона рублей.

В конце прошлого месяца суд впервые оштрафовал Google за нарушение закона о локализации данных россиян. По этому нарушению Googlе предстоит выплатить в российскую казну три миллиона рублей.