Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Суд впервые оштрафовал Google за нарушение закона о локализации данных россиян

Илья Ашуров

Происшествия
Суд впервые оштрафовал Google за нарушение закона о локализации данных россиян
Фото: Pixabay

Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google на три миллиона рублей за нарушение закона о локализации данных россиян. Об этом в четверг, 29 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 13.11 КоАП РФ («Нарушение законодательства РФ в области персональных данных» — прим. «ВМ»), и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере трех миллионов рублей, — заключили в ведомстве.

Административная статья, по которой интернет-гигант признан виновным, предусматривает штраф для юридического лица в размере от одного до шести миллионов рублей.

В среду, 28 июля, суд оставил в силе все штрафы для Facebook за отказ удалить запрещенный контент. Таким образом, компании придется выплатить 26 миллионов рублей в счет российского государства.

Всего адвокатом корпорации Facebook Inc. было подано 8 жалоб.

В июне этого года суд уже штрафовал социальные сети за отказ удалять запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора. Тогда платформу Telegram признали виновной по четырем эпизодам. Штраф составил десять миллионов рублей.

Читайте также:
Googleсудштраф
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Вячеслав Ниниченко
Вячеслав Ниниченко

Самокат требует ответственности

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Духовный просветитель Руси

Марина Макарова
Марина Макарова

Дожди в августе — к красивой осени

Дмитрий Сухов
Дмитрий Сухов

Здания выглядят респектабельно

Все мнения
О проекте