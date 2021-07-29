Суд впервые оштрафовал Google за нарушение закона о локализации данных россиян

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Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google на три миллиона рублей за нарушение закона о локализации данных россиян. Об этом в четверг, 29 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 13.11 КоАП РФ («Нарушение законодательства РФ в области персональных данных» — прим. «ВМ»), и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере трех миллионов рублей, — заключили в ведомстве.

Административная статья, по которой интернет-гигант признан виновным, предусматривает штраф для юридического лица в размере от одного до шести миллионов рублей.

В среду, 28 июля, суд оставил в силе все штрафы для Facebook за отказ удалить запрещенный контент. Таким образом, компании придется выплатить 26 миллионов рублей в счет российского государства.

Всего адвокатом корпорации Facebook Inc. было подано 8 жалоб.

В июне этого года суд уже штрафовал социальные сети за отказ удалять запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора. Тогда платформу Telegram признали виновной по четырем эпизодам. Штраф составил десять миллионов рублей.