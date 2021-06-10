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Суд оштрафовал Telegram и Facebook из-за отказа удалять запрещенную информацию
Фото: Pixabay

Суд оштрафовал Telegram и Facebook из-за отказа удалять запрещенную информацию

Анастасия Волоснова

Общество

Суд в Москве оштрафовал Telegram на десять миллионов рублей из-за отказа удалять запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора. Об этом рассказали в пресс-службе Таганского районного суда в четверг, 10 июня.

Платформу Telegram признали виновной по четырем эпизодам в отказе удалить запрещенные данные.

Кроме того, из-за отказа удалить запрещенную Роскомнадзором информацию суд оштрафовал Facebook. Компания должна будет заплатить штраф в размере 17 миллионов рублей по четырем эпизодам нарушений, пишет ТАСС.

Ранее «ВМ» писала, что 5 мая столичный суд зарегистрировал 15 протоколов на Twitter, Facebook и Google. Компаниям грозит штраф в размере четырех миллионов рублей по каждому из них. До этого, 2 апреля суд оштрафовал cоциальную сеть Twitter на 8,9 миллиона рублей за отказ удалить информацию с призывами к противоправным действиям.

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