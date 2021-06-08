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Масштабный сбой в работе популярных сайтов произошел по всему миру
Фото: Pixabay

Масштабный сбой в работе популярных сайтов произошел по всему миру

Анастасия Волоснова

Общество

Масштабный сбой в работе популярных сайтов и интернет-СМИ произошел во многих странах мира во вторник, 8 июня. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Пользователи из США жалуются на сбои в работе сайтов CNN, New York Times, Guardian, Reddit и Amazon. Кроме того, с ошибками работают социальные сети Twitter, Twitch и платежная система Paypal. Также с проблемами столкнулись пользователи сервиса Spotify.

Сбои наблюдали жители Канады, России, Португалии, Германии, Великобритании и других стран мира. Причины сбоя в настоящее время неизвестны.

Ранее сообщалось, что разработчики научат WhatsApp работать одновременно на нескольких гаджетах.

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