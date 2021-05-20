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Александр Хинштейн назвал число российских пользователей интернета
Фото: Пресс-служба Госдумы

Александр Хинштейн назвал число российских пользователей интернета

Кирилл Николаев

Общество

Аудитория российского сегмента интернета составляет 97,5 миллиона человек. Об этом в четверг, 20 мая, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

По его словам, в настоящее время аудитория Рунета составляет 79,5 процента всего населения старше 12 лет. При этом эта цифра неполная, потому что есть пользующиеся интернетом дети, кому менее 12 лет, а они просто не попадают в регистрацию, сообщает ТАСС.

Ранее Хинштейн оценил возможность ограничить работу мессенджера WhatsApp в России. По его мнению, нововведения, которые касаются конфиденциальности, противоречат законодательству РФ, потому что персональные данные являются «неотъемлемой собственностью их обладателя». Их передача другим людям невозможна без согласия самого обладателя. Вопрос ограничения работы WhatsApp в стране будет обсуждаться с Роскомнадзором.

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