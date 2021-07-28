Cуд Москвы отклонил все жалобы от адвоката Facebook
Таганский районный суд Москвы отклонил жалобы на решения суда первой инстанции, который ранее оштрафовал Facebook на общую сумму в 26 миллионов рублей за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 28 июля, сообщает пресс-служба Таганского районного суда Москвы.
Дела об административных правонарушениях в отношении социальной сети Facebook оставлены без изменения. Все жалобы адвоката оставлены без удовлетворения.
Всего адвокатом корпорации Facebook Inc было подано 8 жалоб.
Недавно суд оштрафовал социальную сеть на 6 миллионов рублей по двум административным правонарушениям. А в июне Facebook обязали выплатить 17 миллионов рублей за отказ удалять запрещенную информацию.
В июне этого года суд уже штрафовал социальные сети из-за отказа удалять запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора. Тогда платформу Telegram признали виновной по четырем эпизодам. Штраф составил десять миллионов рублей.
5 мая столичный суд зарегистрировал 15 протоколов на Twitter, Facebook и Google. Компаниям грозит штраф в размере 4 миллионов рублей каждой. До этого 2 апреля суд оштрафовал cоциальную сеть Twitter на 8,9 миллиона рублей за отказ удалить информацию с призывами к противоправным действиям.