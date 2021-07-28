Cуд Москвы отклонил все жалобы от адвоката Facebook

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Суд признал законным штраф Facebook на 26 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

Таганский районный суд Москвы отклонил жалобы на решения суда первой инстанции, который ранее оштрафовал Facebook на общую сумму в 26 миллионов рублей за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 28 июля, сообщает пресс-служба Таганского районного суда Москвы.

Дела об административных правонарушениях в отношении социальной сети Facebook оставлены без изменения. Все жалобы адвоката оставлены без удовлетворения.

Всего адвокатом корпорации Facebook Inc было подано 8 жалоб.

Недавно суд оштрафовал социальную сеть на 6 миллионов рублей по двум административным правонарушениям. А в июне Facebook обязали выплатить 17 миллионов рублей за отказ удалять запрещенную информацию.

В июне этого года суд уже штрафовал социальные сети из-за отказа удалять запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора. Тогда платформу Telegram признали виновной по четырем эпизодам. Штраф составил десять миллионов рублей.

5 мая столичный суд зарегистрировал 15 протоколов на Twitter, Facebook и Google. Компаниям грозит штраф в размере 4 миллионов рублей каждой. До этого 2 апреля суд оштрафовал cоциальную сеть Twitter на 8,9 миллиона рублей за отказ удалить информацию с призывами к противоправным действиям.