Суд оштрафовал Facebook и Telegram на 6 и 11 миллионов рублей

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Таганский районный суд Москвы оштрафовал социальную сеть Facebook и мессенджер Telegram на 6 и 11 миллионов рублей соответственно. В обоих случаях интернет-компании получили взыскания за неудаление запрещенного контента. Об этом в четверг, 22 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Facebook признан виновным в совершении двух административных правонарушений, Telegram признан виновным в совершении трех административных правонарушений. Им назначено наказание в виде штрафов на общие суммы 6 и 11 миллионов рублей соответственно, — заявили в суде.

Также представитель суда отметил, что рассмотрение дел проходило без представителей компаний, так как на заседание они не пришли.

В июне этого года суд уже штрафовал социальные сети из-за отказа удалять запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора. Тогда платформу Telegram признали виновной по четырем эпизодам, штраф составил десять миллионов рублей.

Компания Facebook также была признана виновной по четырем эпизодам, но получила штраф в размере 17 миллионов рублей.

В общей сложности с начала 2021 года Telegram оштрафовали на 26 миллионов рублей, Facebook — на 49 миллионов рублей.