Суд оштрафовал Google на 3,5 миллиона рублей за ссылки на заблокированные ресурсы

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Судебный участок мирового судьи № 422 Таганского района оштрафовал компанию Google на 3,5 миллиона рублей за выдачу ссылок на заблокированные ресурсы. Об этом в четверг, 27 мая, заявила пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.

По ее словам, компания повторно не исполнила свои обязанности по прекращению выдачи по запросам пользователей сведений об информационных ресурсах, доступ к которым ограничен на территории РФ, сообщает РИА Новости.

Ранее Google оштрафовали на шесть миллионов рублей. Компании назначили наказание в виде административного штрафа в размере двух миллионов рублей. Также компания признана виновной в совершении еще одного административного правонарушения по такой же статье, за что ей назначен еще один штраф в размере двух миллионов рублей. Поискового гиганта оштрафовали еще на два миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент.

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