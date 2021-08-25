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«Ад на земле»: эксперт объяснила, почему не нужно помогать афганскому народу

Анна Михалюк

Политика
«Ад на земле»: эксперт объяснила, почему не нужно помогать афганскому народу
Фото: Pixabay

Директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли считает, что в Афганистане назревает кризис и местные жители могут столкнуться с голодом, их может ожидать настоящий «ад на земле». Одна из причин — неурожай культур. Чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу, по его словам, главам государств необходимо объединиться и собрать средства для помощи.

Дарья Митина, историк, востоковед, депутат Государственной думы второго созыва, внучка бывшего премьер-министра Афганистана Мохаммеда Юсуфзай, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказала, что стоит за заявлением представителя ООН и нужно ли оказывать помощь.

Подробнее в видеосюжете «Вечерней Москвы»:

Представитель ООН предрек афганцам «ад на земле»

— У нас мировое сообщество и медиа имеют такое свойство, что если им неинтересно, этого как бы и не существует. 30 лет не обращали внимания на урожай в Афганистане, а теперь все вдруг резко обратили. Афганистан — зона негарантированного земледелия, и единственная культура, которая там хорошо растет, — мак. Что касается голода. Цинично так говорить, но афганцам не привыкать: все эти 20 лет американского присутствия они жили нестабильно, — говорит эксперт.

Она отмечает, что в случае оказания помощи нужно понимать, кто ее будет принимать и распределять.

— В африканских странах в случаях, если нет стабильной власти, миссионеры ООН распределяют гуманитарную помощь среди старост поселений, но кто теперь в Афганистане старосты — поди разбери, — считает эксперт. — У нас нет официальных отношений с афганскими властями. Но та же самая «Большая семерка» будет обсуждать процесс признания талибанского* правительства. Если они оформят дипломатическое признание, то гуманитарная помощь будет осуществляться цивилизованно.

Дарья Митина вспоминает, что даже в то время, когда в Афганистане было легитимное правительство, народ в экономическом плане жил ровно так же, как живет сейчас.

— Почему-то мы не очень стремились тогда помогать, а наше участие в афганских делах было минимальным. Экономических отношений у нас не было. А сейчас пришло другое правительство, и мы должны их признать? Целесообразности все бросать и помогать афганскому народу я не вижу. Прямая финансовая помощь точно будет разворована. А помощь продовольственная… Нужно понять архитектуру власти, — заявляет Митина.

Ранее сообщалось, что из Афганистана спецбортом эвакуируют 500 граждан России и соседних республик.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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