Движение транспорта ограничат по некоторым участкам улиц в СЗАО и ЮЗАО

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Движение транспорта по некоторым улицам в Северо-Западном и Юго-Западном административных округах Москвы временно ограничат. Об этом рассказали в среду, 25 августа, в пресс-службе столичного департамента транспорта.

В СЗАО перекроют отдельные участки Фотиевой улицы с 1 сентября по 25 декабря 2021 года из-за проведения инженерных работ.

По этой же причине на Таллинской улице в ЮЗАО уберут автомобильные парковки с 28 августа по 1 ноября текущего года, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Масштабные изменения схемы движения транспорта затронут и некоторые улицы ЦАО, ЮВАО, ЮЗАО и ЗАО. Здесь временно ограничат или полностью запретят ездить автомобилям из-за проведения инженерных работ и реконструкции железнодорожных путей

Например, в ЦАО с 28 августа 2021 года по 30 ноября 2022 года полностью закроют для движения участок Сыромятнического проезда от дома 3/9, Третьего Сыромятнического переулка от строения 2 до дома 10 и Нижней Сыромятнической улицы около дома 11. Здесь будет проведена реконструкция железнодорожного путепровода. Также из-за строительства выделенной полосы для общественного транспорта закроют участок Земляного Вала — от Верхней Сыромятнической улицы до Старой Басманной улицы.