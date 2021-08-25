В Северном Измайлове по программе реновации переселят жителей 29 домов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Переселение из 29 домов осуществят в объекты по программе реновации жилищного фонда Москвы в районе Северное Измайлово в Восточном административном округе (ВАО). Об этом рассказал в среду, 25 августа, руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, более пяти тысяч жителей горожан в ВАО уже получили или находятся в процессе получения новой жилплощади.

— Под заселение передано четыре корпуса: улица Пятая Парковая, дом 62б, Щелковское шоссе, дом 90, корпус 1 и дом 74, а также улица Константина Федина, дом 13. Уже свыше пяти тысяч человек получили новые квартиры, — заявил руководитель ведомства.

При этом в Северном Измайлове предусмотрено переселение свыше семи тысяч москвичей до 2024 года.

Во вторник, 24 августа, Сергей Левкин сообщил, что с момента запуска программы реновации в Москве в Центральном административном округе (ЦАО) помощью при переезде воспользовались свыше тысячи семей. Такую услугу можно получить в центрах информирования, а также заказать ее удаленно с помощью сервиса правительства Москвы.