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Автосервис с магазином появится в Чечерском проезде на юго-западе столицы

Виктория Сикерина

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Автосервис с магазином появится в Чечерском проезде на юго-западе столицы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Автомобильный сервис и магазин появятся в Чечерском проезде в столичном районе Южное Бутово. Об этом в среду, 25 августа, сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, на аренду земельного участка, где будут расположены коммерческие организации, столица уже объявила аукцион.

— Сейчас в аренду предлагается земельный участок в районе Южное Бутово площадью 0,56 гектара. Победитель торгов сможет разместить на территории автосервис с магазином сопутствующей торговли. Общая площадь будущего объекта составит около 2,4 тысячи квадратных метров, — заявил Иван Щербаков.

Будущий автосервис расположится в коммунальной зоне Чечера в Чечерском проезде. Это, по мнению руководителя ведомства, хорошее место для автомобильного сервиса и магазина, так как напротив находятся автомойка, автозаправка и гаражи.

Стартовая стоимость годовой аренды земли составляет 2,9 миллиона рублей. Будущий владелец после заключения договора будет обязан завершить строительство в течение четырех лет и десяти месяцев.

— После этого вся площадь построек передается в собственность инвестора, если он перечислит в бюджет Москвы денежные средства, определенные по итогам аукциона, — добавили на официальном сайте мэра Москвы.

В среду, 25 августа, в беседе с «Вечерней Москвой» аналитик рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Пилипишин рассказал о схемах обмана в фирменных автомобильных сервисах.

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