Культуролог объяснил, почему учительница пожаловалась Путину на образ педагога в шоу «Наша Russia»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Образ учителя появляется на российских экранах в разных вариантах, не только юмористических. Неподготовленные эстетически люди часто обижаются на такие задумки, заявил «Вечерней Москве» киновед и культуролог Кирилл Разлогов, комментируя жалобу учительницы из Ярославля на образ из «Наша Russia».

Во время онлайн-встречи президента России Владимира Путина с учителями 25 августа преподаватель из Ярославля Жанна Торхова заявила, что в последнее время отношение россиян к их профессии изменилось. По ее мнению, некоторые образы учителя, которые появляются в Сети, могут разрушать истинное понимание этой профессии. В качестве примера россиянка привела утрированный образ Снежаны Денисовны из юмористического скетчкома «Наша Russia».

— Обижались на образы бюрократов, военных, учителей и других всегда, но это специфика комического жанра. Она утрирует какие-то черты, — сказал в комментарии «ВМ» Кирилл Разголов. По его словам, такая реакция связана с недостаточной чуткостью к специфике искусства.

— Задача которого не копировать реальность такой, какая она есть, а преображать ее в разных художественных формах, в том числе и утрируя определенные вещи, — говорит эксперт. — Это грехи общего эстетического воспитания. Особенно обидно, когда это касается учителей. Они должны спокойно и с юмором относиться к этому.