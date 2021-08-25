Наталья Сергунина: Центр услуг для креативной сферы бизнеса открылся в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Первый в столице центр услуг для предпринимателей из сферы креативного бизнеса начал работу. Об этом в среду, 25 августа, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, в центрах услуг для бизнеса (ЦУБ) можно будет получить консультацию и другие услуги в режиме одного окна. Современный офис расположился на территории центра современного искусства «Винзавод».

— Сегодня на территории «Винзавода» открылся первый центр услуг для креативного бизнеса. Он предназначен и для действующих предпринимателей, и для тех, кто только планирует открыть свое дело в этой сфере, — сообщила заместитель мэра.

Она отметила, что Москва оказывает инфраструктурную, финансовую, образовательную и консультационную поддержку предпринимателям креативной индустрии.

В пример Наталья Сергунина привела уже существующий креативный технопарк, резиденты которого имеют возможность получить субсидии до десяти миллионов рублей на покупку необходимого оборудования.

На официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на слова руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина добавили, что современный ЦУБ открыли для массовой аудитории, чтобы создать комфортную атмосферу для креативных бизнесменов.

В понедельник, 23 августа, Наталья Сергунина рассказала, что с 2016 года сетью коворкинг-центров некоммерческих организаций (НКО) Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы реализуется программа «НКО Лаб». Она оказывает помощь социально ориентированным проектам.