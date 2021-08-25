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«Хотела сбежать с линейки!»: Волочкова поделилась откровениями о школе

Рафаэль Залян

Общество
«Хотела сбежать с линейки!»: Волочкова поделилась откровениями о школе
Фото: instagram/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова в преддверии Дня знаний поделилась с «Вечерней Москвой» воспоминаниями о школьных годах. По ее словам, ей часто приходилось менять учебные заведения.

— С первого класса училась в спортивной школе, потом два года в английской, затем ушла в балетное училище. Когда перевелась в училище, помню, как я с нетерпением ждала завершения линейки, которая проходила на улице Зодчего Росси в Петербурге. Хотела сбежать с линейки, чтобы попасть в балетный зал и танцевать! — рассказала Волочкова.

Также балерина с теплотой вспоминает день, когда повела свою дочь Ариадну в первый класс.

— Она исполнила на 1 сентября песню «Дорогою добра». Как это было прекрасно и чудесно! Получается, что самое радостное событие со мной произошло не в мои школьные годы, а в школьные годы моей дочери Ариши, — призналась Волочкова.

Собеседница «ВМ» добавила, что всегда с позитивом относится к любым событиям в жизни, поэтому, «даже если в школе был негатив, быстро все забывала».

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