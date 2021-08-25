«Ей надо зарабатывать»: Королева взобралась на памятник в Калининграде

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Эстрадная певица Наташа Королева выложила в своем Instagram видео со скульптурой, которое вызвало бурную реакцию фолловеров.

19 августа певица пребывала в Калининграде на отдыхе. Во время пеших прогулок Королева знакомилась с культурой города, и, проходя мимо памятника «Борющиеся зубры», который признан объектом культурного наследия народов РФ регионального значения, захотела сесть на него.

Артистка выложила Stories, где видно, как она пытается взобраться на скульптуру. Вокруг столпились прохожие, которые помогли Королевой сесть на монумент.

Фото: Instagram.com/koroleva__star

Однако жителей Калининграда возмутил такой поступок, сообщает ФАН.

На защиту Королевой встал историк моды Александр Васильев, который попросил поклонников быть снисходительнее к артистке:

— Ничего она плохого не сделала. <…> Понимаете, концертов сейчас у нее особенно нет, но ей надо зарабатывать <…> Не ругайте! Люди зарабатывают деньги. Если вы посидите на постаменте, вам за это не заплатят. А ей заплатили! — поясняет искусствовед.

Также Васильев добавил, что не интересуется творчеством певицы, а также не поддерживает ее стиль.