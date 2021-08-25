В Германии отвергли политические мотивы в теме регистрации «Спутника V»

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В задержке с регистрацией в ЕС российской вакцины «Спутник V» нет идеологических мотивов. Об этом в среду, 25 августа, рассказал министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

Министру указали на то, что в ЕС признаются сертификаты о вакцинации «Спутником V» для граждан Сан-Марино и Венгрии, где применялся российский препарат. Однако Шпан напомнил об отсутствии необходимых для регистрации «Спутника V» документов.

— Для нас решающим является, какие исследования и даты мы получили, и когда мы их получаем, выдается регистрационное свидетельство. Процесс продолжается. Если в настоящий момент были бы данные, хорошие данные, которые что-то показывают, то регистрация была бы, — отметил Шпан, которого цитирует РИА Новости.

В июне представитель Министерства здравоохранения ФРГ сообщил, что Германия пока не планирует признавать вакцинированными от коронавируса людей, которые привились российским препаратом «Спутник V», так как он еще не допущен для использования в Евросоюзе (ЕС).

До этого директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в эфире Первого канала заявил, что регистрация «Спутника V» в Европе затягивается по указке из высоких кабинетов Евросоюза. По его мнению, в причинах должны разобраться сами граждане европейских стран и местные правоохранительные органы.