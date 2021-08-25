Птенцы речной крачки появились на свет на Мосфильмовском пруду в Москве

Фото: Александра Учаева, Вечерняя Москва

Россия, Москва, Мосфильмовский пруд Карта всех событий

Речная крачка вывела птенцов на плоту для уток в природном заказнике «Долина реки Сетунь» Мосприроды. Об этом в среду, 25 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Отмечается, что птица занесена в Красную книгу Москвы.

В пресс-службе рассказали, что плоты для уток установили в рамках реализации проекта по созданию благоприятной для проживания птиц городской среды. Однако данными зонами начали пользоваться не только утки, но и крачки, которые свили здесь гнездо.

В период гнездования птицы защищали свой дом от чаек и уток. В результате в середине летнего сезона в гнезде появилось два птенца. Оба родителя активно ухаживают за малышами и кормят их рыбой из местного пруда.

—Они в целом похожи на чаек, из-за этого их часто путают, но отличить их легко. Хвост длинный, вильчатый, с глубоким вырезом, ноги красные, клюв красно-черный, оперение в целом белое. Охотятся исключительно на живую рыбу, характерно зависая над водой и падая молниеносно, как хищник, в воду за добычей. Речные крачки перелетный вид. Зимуют на черноморском побережье и на юге Каспия, — пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на сообщение пресс-службы.

В понедельник, 23 августа, в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы сообщили о росте популяции проворной ящерицы. Такое явление зафиксировали в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино».