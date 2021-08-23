Рост популяции редкого вида ящериц зафиксировали в парке «Кузьминки-Люблино»

Фото: С. Хрибар / Комплекс городского хозяйства Москвы

Рост популяции проворной ящерицы зафиксировали в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино». Этот вид пресмыкающихся находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу Москвы под первой категорией. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Проворной ящерицу назвали за ее необычные способности. Только представьте: за своей добычей, мухой, она может даже подпрыгнуть! Обитают ящерицы, как правило, на открытых пространствах — полянах и луговинах, — говорится в сообщении.

Для проворных ящериц характерны три вида окраса: серый, коричневый и зеленый. Их длина может достигать 35 сантиметров. Около 60 процентов длины тела проворных ящериц составляет хвост. При этом в случае опасности они его отбрасывают.

Всего в Красную книгу Москвы занесено 569 видов редких животных.

В этом месяце в Московский зоопарк привезли трех птенцов рыбного филина. Они разместились в центре воспроизводства редких видов животных столичного зоосада под Волоколамском. Родиной этих птиц является остров Кунашир.