Артист Лаврентий Сорокин скончался в возрасте 60 лет от тяжелой болезни

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Советский и российский артист Лаврентий Сорокин скончался в Новосибирске в возрасте 60 лет. Об этом сообщили в среду, 25 августа, на официальном сайте академического молодежного театра «Глобус».

Отмечается, что актер длительное время страдал от тяжелой стадии рака легких.

— Коллектив новосибирского академического молодежного театра «Глобус» глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким Лаврентия Анатольевича, — написали на сайте театра.

В сообщении добавили, что дата и место официального прощания будут известны позже. Коллеги и друзья Лаврентия Сорокина выразили соболезнования семье артиста, пишет ФАН.

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За всю творческую карьеру Лаврентий Сорокин получил множество наград. Например, трижды артист был удостоен звания лауреата межрегионального театрального фестиваля «Сибирский транзит».

Об онкологии Сорокин узнал в 2014 году. Злокачественное образование появилось в правом легком. Чтобы побороть заболевание, артист отправился на лечение в Берлин. Тогда семья, друзья и коллеги собрали для этого 600 тысяч рублей.