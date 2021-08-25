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Артист Лаврентий Сорокин скончался в возрасте 60 лет от тяжелой болезни

Виктория Сикерина

Общество
Артист Лаврентий Сорокин скончался в возрасте 60 лет от тяжелой болезни
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Советский и российский артист Лаврентий Сорокин скончался в Новосибирске в возрасте 60 лет. Об этом сообщили в среду, 25 августа, на официальном сайте академического молодежного театра «Глобус».

Отмечается, что актер длительное время страдал от тяжелой стадии рака легких.

— Коллектив новосибирского академического молодежного театра «Глобус» глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким Лаврентия Анатольевича, — написали на сайте театра.

В сообщении добавили, что дата и место официального прощания будут известны позже. Коллеги и друзья Лаврентия Сорокина выразили соболезнования семье артиста, пишет ФАН.

СПРАВКА

За всю творческую карьеру Лаврентий Сорокин получил множество наград. Например, трижды артист был удостоен звания лауреата межрегионального театрального фестиваля «Сибирский транзит».

Об онкологии Сорокин узнал в 2014 году. Злокачественное образование появилось в правом легком. Чтобы побороть заболевание, артист отправился на лечение в Берлин. Тогда семья, друзья и коллеги собрали для этого 600 тысяч рублей.

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