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Сергей Собянин рассказал о заимствованиях в городской бюджет

Михаил Алимов

Город
Сергей Собянин рассказал о заимствованиях в городской бюджет
Фото: roscongress / Евгений Реутов

Московский бюджет неблохо наполняется, возможно власти прекратят заимствования в него и остановятся на уже заимствованных 115 миллиардах рублей. Об этом в среду, 25 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Москва и страна переживают сложный период и с точки зрения экономики, но тем не менее Москва преодолела основные вызовы. Достаточно неплохо идет наполнение бюджета, возможно, что даже мы в этом году остановимся на тех 115 миллиардах (рублей), которые заимствовали, и на этом прекратим заимствования в этом году, — рассказал он в эфире телеканала «ТВ Центр».

Москва в 2021 году впервые с 2013 года вышла на рынок заимствований — случилось это из-за тяжелой ситуации в период коронавируса. Макисмальную сумму заимствований власти установили в 396 миллиардов рублей, но пока до нее еще далеко, и, как сообщил Собянин, больше заимстсованных средств пока не нужно.

До этого он заявил о решении проблемы транспорта в столице в приоритетном порядке. Мэр подчеркнул, что за 2021 год в Москве возведут более 80 километров дорог, в составе которых предусмотрены развязки, эстакады, тоннели. Также будут построены свыше десяти линий Московского метрополитена, введены в эксплуатацию станции Большой кольцевой линии. Обустройство Московского центрального диаметра тоже будет продолжаться.

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