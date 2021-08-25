Москвичи выберут лучшие парки для вечерних прогулок и наблюдения за закатами

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

На платформе «Активный гражданин» стартовало новое голосование. Москвичи смогут выбрать лучшее из 16 мест отдыха столицы, в котором приятно гулять вечером и наблюдать за закатом.

Среди претендентов на победу парк «Ходынское поле», парк Дружбы, зона отдыха «Левобережье», парк «Фили», парк «Ангарские пруды», парк Олимпийской Деревни, Воронцовский парк, Парк Горького, парк «Красная Пресня», сад имени Баумана, «Коломенское», музей-заповедник «Царицыно», парк «Кузьминки», музей-усадьба «Кусково», Измайловский парк и сквер по Олонецкому проезду.

Аренда лодок, прогулки по набережной, смотровые площадки, красивое оформление, ухоженные леса — это лишь малый список того, что предлагают москвичам и гостям столицы предложенные парки.

Каждый из них чем-то славен и знаменит, но проголосовать одновременно можно только за пять из них. Если в списке не представлен любимый парк, то есть возможность написать собственный вариант, передает официальный сайт мэра столицы.

Недавно стартовало еще одно голосование, посвященное летним кинотеатрам. Оно началось в проекте «Активный гражданин». Участники должны будут выбрать самый удобный из них. На выбор представлены зоны для просмотра кино из шести столичных парков: «Сокольники», «Фили», «Садовники», «Музеон», сад «Эрмитаж» и Парк Горького.